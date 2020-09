Sudan: vicepresidente Consiglio sovrano Daglo, accordo di pace risultato più importante dalla rivoluzione del 2018 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo, che il governo ha concluso con il Fronte rivoluzionario sudanese (Sfr), principale alleanza ribelle del Sudan, è stato respinto dal Movimento di liberazione del popolo del Sudan-Nord (Splm-N) e dal Movimento di liberazione del Sudan (Mls). Se l’intesa rappresenta un passo importante nel delicato processo di ricostruzione nazionale avviato da Khartum dopo la deposizione di Bashir, il nuovo governo di transizione non è riuscito ancora a sciogliere alcuni nodi importanti per il futuro del Paese. Costretto a fronteggiare rivendicazioni interne e importanti problemi internazionali - in primis la richiesta agli Stati Uniti di eliminare il Sudan dalla lista nera dei Paesi considerati finanziatori del terrorismo - il governo del premier Abdallah Hamdok ha ora il difficile compito di consolidare il percorso democratico di un Paese che ha alle spalle 30 anni di regime e di contenere un’ala militare la cui influenza pesa ancora molto sulla stabilità del Paese. Sotto questo aspetto, l'assenza di alcuni importanti gruppi armati dalla lista degli alleati governativi pone un elemento di rischio in più sul piatto della bilancia nazionale. Nel ricordare che il Movimento di liberazione del Sudan (Slm) - uno dei principali gruppi armati in Darfur - ha rifiutato "dall'inizio di partecipare ai colloqui di pace", e che il Movimento di liberazione del popolo sudanese-Nord (Splm-N) controlla parti del Sud Kordofan e del Nilo Azzurro, Amnesty International ha sottolineato in una nota come la mancata firma di questi due importanti attori potrebbe rappresentare "un ostacolo al suo successo". (Res)