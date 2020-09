Bangladesh: Cina e India competono per distribuire vaccini nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e India sono in competizione per distribuire vaccini contro il coronavirus nel Bangladesh, nel quadro di un’offensiva diplomatica tesa a espandere la rispettiva influenza su uno dei Paesi più popolosi dell’Asia. Lo riporta il quotidiano giapponese “Nikkei”. Il mese scorso il Bangladesh ha concesso il suo via libera alla compagnia cinese Sinovac Biotech per l’avvio di una sperimentazione clinica in tre fasi per il suo vaccino CoronaVac. Il Centro internazionale per la ricerca sulle malattie diarroiche del Bangladeshi (Icddr-B), istituto con sede a Dacca, ha fatto sapere che è già stato raggiunto un accordo per la produzione locale del vaccino. “Se il CoronaVac sarà efficace, un’intesa con Sinovac prevede che un produttore del Bangladesh sarà selezionato per la distribuzione del vaccino nel Paese”, ha fatto sapere il centro. Il 28 agosto scorso, tuttavia, il governo del Bangladesh ha accolto con favore un altro accordo in base al quale l’azienda locale Beximco Pharmaceuticals darà priorità ai vaccini forniti dall’indiano Istituto Serum. A favorire l’intesa potrebbe essere stata l’incontro dello scorso 18 agosto tra la premier bengalese Sheikh Hasina e il segretario agli Esteri indiano Harsh Vardhan Shringla. (segue) (Inn)