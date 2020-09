Bangladesh: Cina e India competono per distribuire vaccini nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto Serum ha già stretto accordi con la compagnia farmaceutica britannica AstraZeneca (che sta sviluppando un vaccino in collaborazione con l’Università di Oxford) per la produzione di oltre un miliardo di dosi. Va inoltre ricordato che tra i fondatori della Beximco vi è Salman Rahman, consigliere della premier Hasina. Cina e India sono i maggiori partner economici del Bangladesh, Paese di 160 milioni di abitanti che soffre di cronici squilibri commerciali con entrambe le potenze asiatiche. Le relazioni di Dacca con nuova Delhi si sono rafforzate nel corso dell’ultimo decennio, sebbene diverse questioni abbiano recentemente logorato i rapporti bilaterali: tra queste, l’approvazione da parte dell’India di una legge sulla cittadinanza che velocizza la naturalizzazione di migranti non musulmani da Bangladesh, Pakistan e Afghanistan. La Cina ha approfittato della situazione per rilanciare gli investimenti delle sue aziende statali in Bangladesh. Di recente, una società della Repubblica popolare si è assicurata un contratto per la realizzazione di un terminal dell’aeroporto di Sylhet, nel nord-est del Bangladesh, non lontano dal confine con l’India. Finora in Bangladesh il coronavirus ha provocato la morte di almeno 4.300 persone, con circa 320 mila contagi confermati. (Inn)