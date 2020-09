Libano: Del Re, ospedale da campo italiano “esempio della nostra capacità nelle emergenze”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ospedale da campo allestito dall’Italia a Beirut rappresenta “un esempio virtuoso della nostra capacità di intervento nelle emergenze”. Lo afferma oggi la vice ministra degli Affari esteri, Emanuela Del Re, durante una visita alla struttura italiana installata dal Genio militare nella capitale del Libano. Si tratta di “una struttura mobile eccellente con sala operatoria, terapia intensiva con strumentazione all'avanguardia per monitorare i parametri dei pazienti, ambulatorio ortopedico, sala radiologica e tanto altro anche per far fronte all'emergenza”, evidenzia Del Re in un post su Facebook dopo una visita all’ospedale. La struttura italiana, arrivata al porto di Beirut nella serata del 22 agosto a bordo della nave San Giusto della Marina militare, è stata messa a disposizione del Dipartimento protezione civile, dal ministro della Difesa, con il coordinamento del Comando operativo di vertice interforze dello Stato maggiore della Difesa, e della nave San Giusto della Marina militare. “Il mio più sentito ringraziamento va a tutti i nostri militari - in Libano e nel resto del mondo - sempre pronti, con grande professionalità, ad assistere la popolazione in condizioni emergenziali e di difficoltà come a Beirut in questo momento”, conclude Del Re.(Lib)