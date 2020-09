Cultura: Cinisello Balsamo si aggiudica il bando "La Lombardia è dei giovani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Cinisello Balsamo si aggiudica il bando regionale "La Lombardia è dei giovani", volto a promuoverne le idee e la partecipazione attiva nella vita della comunità. Il progetto "Il Pertini è dei giovani", che avrà come partner il Museo di Fotografia Contemporanea e l'associazione culturale Xsquì, si rivolge ai ragazzi tra i 15 e i 34 anni. Il progetto, del valore complessivo di 70.000 euro, prevede la creazione di una nuova radio web, la cui redazione sarà composta esclusivamente da giovani e che avrà un palinsesto dedicato alla musica, alle iniziative cittadine e culturali de "Il Pertini", oltre che alla promozione di tutto ciò che ruota intorno al mondo giovanile. Linee guide de "Il Pertini è dei giovani" sono percorsi di cittadinanza attiva e di peer education, ma anche valorizzazione delle soft skills dei partecipanti; senza dimenticare la possibilità di ampliare la collaborazione con le scuole cittadine, ad esempio per quel che riguarda i progetti di alternanza scuola-lavoro, e di dare continuità ai gruppi formali ed informali di giovani già attivati con i progetti promossi in questi anni. "Il periodo drammatico vissuto negli scorsi mesi ha messo in discussione tutte le modalità lavorative e aggregative che conoscevamo." ha dichiarato l'assessore alle Politiche Giovanili Daniela Maggi "In questi tempi abbiamo percepito più che mai l'importanza della fisicità dei luoghi e delle relazioni interpersonali, ma anche quanto sia decisivo sapersi destreggiare all'interno di uno spazio virtuale; proprio per questo il progetto prevede di dedicare ai giovani uno spazio polifunzionale all'interno del centro culturale e, proprio qui, dar loro l'opportunità di realizzare una tv/web radio per valorizzare l'offerta culturale del Pertini e di Cinisello Balsamo in generale". (Com)