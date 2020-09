Hong Kong: legge sicurezza, Pechino invita esperti Onu a interrompere ingerenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha richiesto agli esperti delle Nazioni Unite (Onu) di smettere di intromettersi negli affari interni del Paese dopo la pubblicazione di una lettera che solleva timori per le libertà di Hong Kong in seguito all'emanazione della legge sulla sicurezza nazionale. "Alcune persone ignorano i fatti e [...] interferiscono negli affari interni della Cina", ha dichiarato oggi ai giornalisti la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying. Gli esperti di diritti umani delle Nazioni Unite hanno dichiarato che la nuova legge sulla sicurezza di Hong Kong approvata da Pechino "viola alcuni diritti fondamentali" e hanno esortato la Cina a nominare un "revisore completamente indipendente" per esaminare la conformità della legislazione con i suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani. Nella lettera gli esperti Onu hanno anche affermato che le disposizioni della nuova legge sembrano minare l'indipendenza dei giudici e degli avvocati di Hong Kong e il diritto alla libertà di espressione. (segue) (Cip)