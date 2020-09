Hong Kong: legge sicurezza, Pechino invita esperti Onu a interrompere ingerenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettera di 14 pagine, pubblicata sul sito web dell'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, è stata inviata da Fionnuala Ni Aolain, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti umani nella lotta al terrorismo, e da altri sei esperti delle Nazioni Unite. Il documento riflette un'analisi giuridica dettagliata della legge sulla sicurezza nazionale imposta a Hong Kong dal primo luglio, che aveva già attirato le critiche delle Nazioni Unite prima della sua adozione. La legge mira a punire la sovversione, il terrorismo o la collusione con forze straniere fino con pene fino all'ergastolo. Le autorità di Pechino e Hong Kong hanno affermato che la legge è necessaria per garantire la stabilità e la prosperità della città. Gli esperti hanno affermato che le misure della legge non sono conformi agli obblighi legali della Cina ai sensi del diritto internazionale e hanno espresso la preoccupazione che la legislazione "manchi di precisione in aspetti chiave, (e) violi alcuni diritti fondamentali". La legge "non dovrebbe essere usata per restringere o limitare le libertà fondamentali protette, inclusi i diritti di opinione, espressione e riunione pacifica", hanno affermato. Il gruppo ha anche espresso la preoccupazione che "molte attività legittime" dei difensori dei diritti umani a Hong Kong vengano ridefinite come illegali. (segue) (Cip)