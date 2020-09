Roma: risse e aggressioni in un ristorante a Prati, questore dispone la chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 settembre scorso gli agenti della polizia di Stato del commissariato Prati hanno dato esecuzione al provvedimento del questore di Roma con il quale è stata disposta la sospensione, per la durata di 7 giorni, dell'attività di un ristorante di Via Vespasiano nel quartiere romano di Prati. Il ristorante è diventato negli ultimi mesi teatro di risse e violente aggressioni. In particolare, un uomo, legato al ristorante sia da rapporti di parentela che lavorativi, si è reso protagonista di svariate e brutali aggressioni, alcune delle quali rivolte agli esercenti delle attività commerciali nelle vicinanze. La più eclatante è stata l'aggressione e la devastazione del minimarket di un bengalese avvenuta la sera dell'11 agosto scorso che ha portato all'arresto dell'aggressore. Quest'ultimo, accompagnato negli uffici di polizia dopo che aveva preso a sprangate il proprietario del vicino negozio di alimentari, aveva poi aggredito verbalmente anche gli agenti. La notte del 9 agosto, invece, l'uomo si era reso protagonista di una rissa fuori dallo stesso locale in cui lavorava. (Rer)