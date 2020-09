Cernobbio: Di Maio, rallentamento economia globale richiede nuova strategia di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rallentamento dell’economia globale, prima della crisi attuale, aveva già posto il problema di “definire una nuova strategia di sviluppo”. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi di Maio, parlando all’apertura del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Tale strategia dev’essere in grado di “coniugare il rilancio della domanda e degli investimenti con obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale e climatica”. Per il rilancio economico Di Maio ha anche posto l’accento sul rilancio dell’innovazione tecnologica e dell’e-commerce, che durante la pandemia è già divenuto “lo strumento preferenziale per reperire beni” sul mercato digitale. In materia di commercio internazionale, Di Maio ha sottolineato che con la nuova riforma la Farnesina ha acquisito le competenze sul commercio internazionale, e ora ha “la responsabilità di dare risposte concrete” alle sfide poste all’economia mondiale dalla pandemia di coronavirus. Il Patto per l’Export, concepito nei giorni più duri della crisi sanitaria, rappresenta secondo il ministro una “strategia flessibile” per favorire la ripresa delle esportazioni. (Res)