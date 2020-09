Polonia: traffico aereo impiegherà 4 anni per tornare ai livelli pre-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia polacca per la navigazione aerea (Pazp) ritiene che ci vorranno quattro anni perché il trasporto aereo in Polonia torni ai livelli precedenti alla pandemia di coronavirus. Lo ha detto il capo dell'Agenzia, Janusz Janiszewski. "La crisi in cui ci troviamo è senza precedenti. Nella storia del trasporto aereo mondiale non c'è mai stato un periodo del genere. Il settore è uno dei più colpiti dalla pandemia", ha detto. La Pazp, che addestra e assume i controllori di volo, stima che nella stagione estiva di quest'anno il traffico aereo sia stato del 60-70 per cento inferiore rispetto a quella del 2019. "Benché ci sia stato un aumento del 20 per cento da giugno a luglio, restiamo in una profonda crisi", ha aggiunto Janiszewski. Le previsioni parlano di un ritorno ai livelli di traffico prima della pandemia soltanto nel 2024. Ciononostante per lui non bisogna fermare gli investimenti "perché il settore del trasporto aereo si riprenderà". (Vap)