Spagna: Sanchez, capacità diagnostica su coronavirus è aumentata molto

- Sul coronavirus la capacità diagnostica della Spagna "è aumentata molto ed è eccezionale" ma è necessario rafforzare la cooperazione con gli enti locali "in vista dell'evoluzione asimmetrica della pandemia". Lo ha affermato il primo ministro, Pedro Sanchez, al termine dell'incontro per via telematica di oggi con i presidenti delle Comunità autonome in vista della ripresa del nuovo anno scolastico. Il premier ha chiesto alle regioni di non chiudere le scuole senza una previa consultazione con il ministero della Sanità in quanto il contagio "invece di ridursi potrebbe estendersi" ed ha ricordato che il termine ultimo per adottare l'applicazione di tracciamento Radar Covid è stato fissato per il prossimo 15 settembre. (Spm)