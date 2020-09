Bielorussia: l'opposizione apre ad un possibile dialogo con Lukashenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di coordinamento dell'opposizione bielorussa chiede di aprire un dialogo politico con il presidente Aleksandr Lukashenko. L'annuncio è comparso sul canale Telegram del Consiglio, come riporta l'agenzia di stampa "Sputnik". "Il Consiglio di coordinamento continua il suo lavoro ma chiede anche di fermare la pressione contro i manifestanti. Chiediamo un dialogo con le autorità e una risoluzione dei conflitti e delle minacce", si legge nel comunicato. Il Consiglio, nato all'indomani delle elezioni presidenziali del 9 agosto per contestare il risultato ufficiale dello scrutinio, che ha visto la riconferma al potere di Lukashenko, intende traghettare il paese verso un nuovo voto e al contempo preme per il rilascio di due suoi membri, Olga Kovalkova e Sergey Dylevsky, arrestati lo scorso 24 agosto. Il Consiglio contesta la decisione, arrivata ieri, di tenere in carcere Kovalkova e Dylevsky per altri quindici giorni. "Il dialogo è la sola strada giusta per l'attuale situazione e l'unica uscita alla crisi politica. Per questo Lukashenko dovrebbe rilasciare i prigionieri politici e intraprendere un dialogo, invece di arrestare altre persone", ha concluso il Consiglio. (Res)