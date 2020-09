Coronavirus: Federlazio, estendere attività tamponi anche ai laboratori privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore si è accesa una polemica attorno alla possibilità, anche per i laboratori privati, di effettuare i tamponi per i cittadini della regione Lazio. L'esigenza nasce soprattutto dalla difficoltà da parte del pubblico di garantire tempi relativamente brevi per l'effettuazione dei test, in quanto la richiesta continua a salire quotidianamente ed in maniera esponenziale. Sono infatti lunghissime le file ai vari 'drive in' di persone in attesa di tampone con conseguenze facilmente immaginabili relativamente al rischio di contagio". Si legge in una nota di Federlazio che "auspica la possibilità di una maggiore collaborazione tra pubblico e privato. Già oggi è possibile effettuare i tamponi a pagamento in regime privatistico attraverso l'ospedale. Ben venga, quindi, l'estensione anche ai laboratori privati al fine di abbassare drasticamente file e tempi di attesa per i cittadini. Fermo restando, ovviamente, di estendere tale possibilità ai laboratori con i necessari requisiti, al fine di garantire il corretto standard di qualità". (segue) (Com)