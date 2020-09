Coronavirus: Federlazio, estendere attività tamponi anche ai laboratori privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito alla polemica sull'eventuale rischio 'speculazione' dei costi, sarebbe sufficiente garantire un prezzo calmierato. E' nell'interesse di tutti creare le condizioni ideali per garantire il servizio con la massima sicurezza possibile. Federlazio si rende quindi disponibile nei confronti delle istituzioni per collaborare insieme in tal senso", continua la nota. "Inoltre, a prescindere da chi effettuerà il tampone", aggiunge nella nota il direttore generale di Federlazio, Luciano Mocci, "suggeriamo di creare un rapporto diretto tra la sanità pubblica e i laboratori privati che già oggi effettuano i test sierologici (Igg, Igm). Ad oggi, infatti, se un test sierologico risulta positivo, la responsabilità di segnalazione alla Asl di competenza è demandata al solo cittadino. Sarebbe invece auspicabile che il laboratorio stesso potesse effettuare direttamente la segnalazione alla Asl ed avviare il protocollo previsto per il tampone. In questo modo si garantirebbe il totale controllo di eventuali casi positivi". (Com)