Cernobbio: al via l'edizione 2020 del Forum Ambrosetti

- A Villa d'Este a Cernobbio, con il consueto suono del gong nella Hall dell'albergo per richiamare i relatori al primo panel, questa mattina ha preso il via la tre giorni del "Forum Ambrosetti", che quest'anno si tiene "in presenza" malgrado il coronavirus. Il Covid segna comunque l'edizione 2020 con la drastica riduzione delle presenze in streaming dei relatori, i gel disinfettanti ovunque e l'importante riduzione dei giornalisti accreditati. Il titolo della tre giorni di quest'anno, giunta alla 46esima edizione è "lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive", e si concluderà domenica con il panel "L'agenda per l'Italia", alla presenza, tra gli altri, del ministro lo sviluppo economico Stefano Patuanelli e dei ministri dell'interno Luciana Lamorgese e della Giustizia Alfonso Bonafede, oltre al segretario della Lega, Matteo Salvini. A Cernobbio sono già arrivati il ministro del Esteri Luigi di Maio, l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, l'ex sindaco di Trieste, Riccardo Illy, e il presidente Eni, Lucia Calvosa. I lavori, del primo panel, "Il mondo dopo la pandemia: sfide globali e impatti sull'economia", sono aperti da un messaggio di Papa Francesco seguito da un intervento in videoconferenza da Seoul di Bank Ki-moon, ex segretario generale delle Nazioni Unite, sul tema "Lo scenario mondiale per un futuro migliore". (Rem)