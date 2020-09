Messico: Lopez Obrador saluta primo via libera a legge su riforma immunità ai presidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha salutato come "storico" il primo via libera che la Camera dei deputati ha dato alla riforma che potrebbe portare all'apertura di processi contro i capi di stato. "È un fatto storico, significa togliere uno scudo che esiste dal 1857, un principio fissato nella Costituzione del 1857 e che si è mantenuto in quella del 1917, ancora vigente", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. La riforma consentirà, su mandato del Senato, di portare a processo i presidenti non solo per le accuse di alto tradimento e reati gravi ma anche per diverse altre ipotesi di reato, a partire dalla corruzione. La modifica della Costituzione, approvata con 420 a favore e 15 astensioni, è stata uno dei punti chiave dell'agenda di governo sin dall'inizio del mandato, dicembre 2018, e una rivendicazione personale del presidente portata avanti "dai tempi della lotta dall'opposizione". Trattandosi di modifica costituzionale, dopo l'attesa approvazione dal Senato la legge dovrà essere ratificata dalla maggioranza assoluta degli stati della federazione, attraverso il voto nei rispettivi congressi. (segue) (Mec)