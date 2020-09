Messico: Lopez Obrador saluta primo via libera a legge su riforma immunità ai presidenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello stato ha da tempo lanciato un piano di contrasto alla corruzione su tutti i livelli, nella convinzione che una nuova stagione di moralità nella politica possa contribuire a ridurre il risentimento sociale e le occasioni di delinquenza. Il partito di maggioranza Morena (Movimento di rigenerazione nazionale) ha peraltro avviato una raccolta di firme per organizzare un referendum col quale aprire processi contro gli ex presidenti degli ultimi 30 anni. Non dovessero raggiungersi le firme sufficienti, entro il 15 settembre, o se il parlamento non tradurrà la proposta in legge, lo stesso Lopez Obrador ha promesso che userà il suo potere per dare il via all'iniziativa. nel dibattito politico attuale tengono banco le accuse di corruzione che l'ex dirigente della Pemex (Petroleos de Mexico), Emilio Lozoya, ha versato sull'ex presidente Enrique Pena Nieto. (Mec)