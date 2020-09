Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEPresentazione dell'iniziativa adidas Playground Milano League 0202, realizzato da Scuola Basket Sound. Intervengono gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica e Verde) e Roberta Guaineri (Turismo e Sport), Giacomo Zerella, senior manager Sports Marketing adidas, Paolo Avantaggiato, senior partner Playground Milano League e Matteo Mantica, senior partner Playground Milano League.Diretta Facebook sulla pagina Playground Milano League (ore 11.00)Presentazione della terza edizione della Milano Movie Week con l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno.Il Cinemino, via Seneca 6 (ore 12.30)REGIONEIl presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi partecipa al concerto in commemorazione delle vittime del Covid.Duomo di Milano (ore 20.30)Conferenza stampa dei capigruppo di tutti i partiti di maggioranza in Consiglio regionale.Palazzo Pirelli - sala Ghilardotti, 5° piano, via Filzi 22 (ore 14.30) (segue) (Rem) (segue) (Rem)