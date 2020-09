Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.VARIEConferenza stampa di presentazione della ricerca “Il futuro dell’industria italiana tra resilienza, rilancio dopo la crisi sanitaria globale e competitività di lungo periodo”, realizzata in collaborazione con Fondazione Fiera Milano. Relatori Valerio De Molli, managing partner e ceo The European House – Ambrosetti ed Enrico Pazzali, presidente Fondazione Fiera Milano.Villa D’Este - Cernobbio/Co (dalle 11.30 alle 12.30)Conferenza stampa di presentazione della ricerca “Il ruolo chiave delle multiutility per il rilancio sostenibile dei territori italiani” realizzata in collaborazione con A2A. Relatori: Lorenzo Tavazzi, partner The European House - Ambrosetti; Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale A2A e Marco Patuano, presidente A2A.Villa D’Este - Cernobbio/Co (dalle 14.30 alle 15.30)Conferenza stampa di presentazione della ricerca “L’impatto del Cloud Computing sul sistema-Paese e sul modo di fare impresa in Italia” realizzata da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Microsoft. Relatori Corrado Panzeri, associate partner The European House - Ambrosetti; Corrado Passera, ceo di illimity e Silvia Candiani, amministratore delegato Microsoft Italia.Villa D’Este - Cernobbio/Co (dalle 16.30 alle 17.30)Presentazione del progetto di ristrutturazione dell’ex Caserma Melegnano, che ospiterà i reparti della Guardia di Finanza di Lodi. Partecipano il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il comandante generale della Gdf Giuseppe Zafarana e le autorità provinciali.Prefettura di Lodi, Corso Umberto I 40 - Lodi (ore 16.00)Concerto in commemorazione delle vittime del Covid con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Coro e l'orchestra della Filarmonica della Scala eseguiranno la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi.Duomo di Milano (ore 20.30)Evento “Time out Lombardia: ora dimissioni” con il segretario regionale Pd Vinicio Peluffo e il capogruppo al Consiglio regionale Fabio Pizzul.Diretta Facebook sulla pagina Pd Milano Metropolitana (ore 21.00) (Rem)