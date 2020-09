Tunisia: fermati quattro giovani migranti in una nave commerciale a Sousse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati scoperti ieri nel porto di Sousse, in Tunisia, quattro giovani che si erano infiltrati illegalmente a bordo di una nave commerciale allo scopo di lasciare clandestinamente il paese. Si tratta di due ragazzi e di due bambini che erano entrati nel porto per emigrare nascondendosi in una nave commerciale. L'età dei giovani fermati varia dai 15 ai 22 anni tutti provenienti dalle province di Monastir, Kairouan e Tunisi. (Tut)