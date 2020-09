Milano: Salzani (Taxiblu), ad agosto 60 per cento di corse in meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Salzani, responsabile commerciale di Taxiblu 02.4040, dichiara in una nota: "Era facile da prevedere, purtroppo, anche se francamente confidavamo che ad agosto una ripresa più corposa delle corse si sarebbe fatta sentire. I dati che ci riguardano segnano invece un quasi -60% rispetto alle corse dello scorso anno quando ricordo l’ aeroporto di Linate è stato chiuso praticamente tutta l’ estate. Ovviamente non ci si poteva aspettare dati neanche minimamente vicini a quelli del 2019. E le stime spesso si trovano a scontrarsi con una realtà che ci dice che in buona sostanza il crollo del turismo straniero nella città di Milano ha inciso molto per noi come del resto per tante altre attività legate al settore turistico. Ci sono stati visitatori, importante il cosiddetto turismo di prossimità, che però nella pratica poco ha inciso numericamente almeno nel nostro comparto. Come da noi già sottolineato nei giorni scorsi auspichiamo che settembre, tra Fiere e Moda, possa ridare vigore ad una città che ha bisogno oggi più che mai di ripartire con il lavoro. Per tutti". (Com)