Mauritania: 38 ambulanze donate da Kinross

- La compagnia mineraria Kinross Gold Corporation ha donato 38 ambulanze alla Mauritania per sostenere gli sforzi del paese nella lotta contro il coronavirus. Secondo una dichiarazione dell'azienda, quest'ultima, consapevole delle proprie responsabilità sociali e in segno di solidarietà con il governo e il popolo mauritano, ha offerto alla Mauritania questo aiuto del valore di due milioni di dollari, dedicato esclusivamente all'acquisizione di ambulanze completamente attrezzate. Oltre a questa assistenza, altre iniziative sono state intraprese dalla filiale di Kinross di Tasiast, tra cui l'attrezzatura delle stanze ospedaliere presso il centro cardiologico nazionale al fine di accogliere i primi pazienti del coronavirus, la donazione di 200 kit alimentari e prodotti per l'igiene delle persone ricoverate.(Res)