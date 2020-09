Francia-Costa d'Avorio: atteso oggi a Parigi incontro fra presidenti Ouattara e Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' atteso oggi a Parigi l'incontro fra il presidente francese Emmanuel Macron ed il capo di Stato della Costa d'Avorio e candidato all'elezione presidenziale, Alassane Ouattara, in visita di piacere in Francia. "Non è una sorpresa che il presidente Ouattara incontri il presidente Macron. È nell'interesse di entrambi i paesi", ha detto ai giornalisti a Parigi il portavoce del governo della Costa d'Avorio, Sidi Toure, difendendo la decisione di Ouattara di ripresentarsi. Secondo la rivista francese "Jeune Afrique", Ouattara resterà in Francia fino a domenica, dove ha trascorso un soggiorno di piacere nella sua residenza a Mougins, nel sud-est del paese. Il presidente ivoriano è partito lo scorso 26 agosto da Abidjan insieme alla moglie Dominique: il suo arrivo era previsto il giorno prima, ma la situazione in Mali - dopo il colpo di stato che lo scorso 18 agosto ha deposto il presidente Ibrahim Boubacar Keita - lo avrebbe costretto a rimandare la partenza per partecipare alla riunione programmata dalla Comunità degli stati dell'Africa occidentale (Cedeao). L'incontro con Macron dovrebbe svolgersi durante un pranzo di lavoro. Dopo l'ufficializzazione della ricandidatura di Ouattara, lo scorso 7 agosto, l'ex premier e candidato Guillaume Soro a invitato Parigi a prendere posizione contro la sua decisione. (segue) (Res)