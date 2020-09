Francia-Costa d'Avorio: atteso oggi a Parigi incontro fra presidenti Ouattara e Macron (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera rilanciata sui social media, Soro ha invitato il presidente francese Emmanuel Macron ad uscire da "un silenzio che non sarebbe compreso" e a prendere posizione contro la candidatura del presidente Alassane Ouattara ad un terzo mandato. In una lettera rilanciata sui social media, Soro chiede esplicitamente a Macron di esprimersi sul dossier Ouattara, ricordando come in passato avesse commentato positivamente la decisione del capo dello Stato ivoriano di non presentarsi alla corsa presidenziale. "Signor Presidente della Repubblica, dal momento che, esprimendosi per la prima volta, è ora un attore del dibattito politico ivoriano, il suo silenzio di fronte alla scappatoia che sta emergendo sarebbe incomprensibile e totalmente frainteso. Peggio, agli occhi di molti, varrebbe come complicità", scrive Soro nella lettera, sottolineando che la sua reazione "determinerà una parte dello sguardo che la giovane generazione di africani avrà sulla Francia e sui valori che sostiene di rappresentare". "La patria di Voltaire, Hugo, Schœlcher, Clemenceau, Jaurès, Mendès-France, del generale De Gaulle e tanti altri, è ancora dalla parte della democrazia e della libertà?", si chiede Soro. (segue) (Res)