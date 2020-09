Francia-Costa d'Avorio: atteso oggi a Parigi incontro fra presidenti Ouattara e Macron (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soro fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate da Macron lo scorso 6 marzo, quando si era espresso con favore sulla decisione di Ouattara di non ricandidarsi. "Saluto la decisione storica del presidente Alassane Ouattara, uomo di parola e uomo di Stato, di non presentarsi alle prossime elezioni presidenziali. La Costa d'Avorio ha dato l'esempio", ha scritto Macron su Twitter. Intervenendo in parlamento, in quei giorni Ouattara aveva tolto ogni dubbio sulla sua possibile candidatura ad un terzo mandato. “Durante la mia carriera politica ho sempre attribuito particolare importanza al rispetto dei miei impegni. Di conseguenza, ho deciso di non essere un candidato nel 2020”, aveva dichiarato. L'improvviso decesso del premier e candidato per il partito di governo Raggruppamento degli outfetisti per la democrazia e la pace (Rhdp) Amadou Gon Coulibaly, avvenuto lo scorso 8 luglio a causa di un arresto cardiaco, ha spinto il partito a richiedere con forza la candidatura di Ouattara. (segue) (Res)