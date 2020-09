Francia-Costa d'Avorio: atteso oggi a Parigi incontro fra presidenti Ouattara e Macron (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In passato il presidente ivoriano, attualmente al secondo mandato, aveva più volte ribadito di avere il diritto di candidarsi alla rielezione a causa della riforma della Costituzione approvata nel 2016 e contestata dall'opposizione. “Vorrei dire ai nostri concittadini che ho una visione per il nostro Paese. Una visione di stabilità, una visione di sicurezza, una visione di pace per tutti gli ivoriani", ha detto Ouattara ufficializzando la sua candidatura lo scorso 7 agosto, decisione che ha sollevato forti proteste da parte dell'opposizione e provocato un bilancio di almeno cinque morti e oltre 100 feriti. Principale argomento di contestazione è proprio la riforma della Costituzionale, legge approvata via decreto da Ouattara a marzo scorso - in piena emergenza sanitaria - e sulla quale esistevano forti divergenze tra governo e opposizione. La decisione presidenziale di approvare la legge senza dibattito parlamentare ha riacceso le proteste e provocato un ampio movimento popolare. La richiesta di candidatura del capo dello Stato deve ora essere esaminata dalla Corte costituzionale, che si esprimerà in modo definitivo sulla sua legittimità. A chiederla era stato alla fine di luglio il Raggruppamento degli outfetisti per la democrazia e la pace (Rhdp), il partito al potere in Costa d’Avorio, affermando la necessità di garantire una continuità governativa al Paese in seguito al decesso improvviso del premier Amadou Gon Coulibaly, avvenuto lo scorso 8 luglio a causa di un arresto cardiaco. Il capo dello Stato corre per un terzo mandato: è salito al potere il 6 maggio 2011 dopo aver vinto le elezioni del novembre 2010, dove aveva sconfitto il presidente uscente Laurent Gbagbo, ed è stato in seguito rieletto nel 2015 con l'83,7 per cento dei voti. (Res)