Bahrein: spazio aereo aperto ai voli tra gli Emirati e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno del Bahrein ha annunciato nella tarda serata di ieri che permetterà ai voli tra gli Emirati e Israele di attraversare il proprio spazio aereo, dopo un accordo per normalizzare le relazioni tra i due paesi e la decisione dell'Arabia Saudita di aprire il proprio spazio aereo per gli stessi voli. Una fonte ufficiale dell'aviazione civile presso il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni di Manama ha affermato che è stata "approvata" una richiesta degli Emirati riguardo "il passaggio dello spazio aereo del Regno per i voli in arrivo negli Emirati Arabi Uniti e in partenza da esso verso tutti i paesi", compreso quindi Israele. Manama non mantiene relazioni diplomatiche con Tel Aviv ma la decisione è un'ulteriore indicazione di un possibile riavvicinamento tra il piccolo regno del Golfo e lo Stato ebraico, nonostante la decisione del Bahrein sulla sua adesione all'iniziativa di pace araba, che prevede l'istituzione di uno stato palestinese indipendente prima della normalizzazione.(Res)