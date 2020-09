Roma: controlli in zona Colombo, chiuso un ristorante per carenze igieniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di mercoledì, nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, alto impatto antiprostituzione, movida, anti assembramento e controllo di esercizi pubblici, gli agenti della polizia di Stato del commissariato Colombo insieme al Reparto prevenzione crimine Lazio, all'Unità cinofila antidroga della Questura di Roma e a personale del Servizio igiene alimenti nutrizione della Asl Roma 2, hanno sospeso temporaneamente l'attività di un ristorante bar panificio di via Ostiense. Il provvedimento amministrativo cautelare è stato emesso a seguito del riscontro di molte irregolarità e mancanze igienico sanitarie, rappresentanti un potenziale pericolo per la salute pubblica, e fino a completa eliminazione delle stesse – presenza di blatte, attrezzature non funzionanti o in cattive condizioni igieniche, aerazione non sufficiente, frigoriferi con guarnizioni rotte o sporche. Nella stessa serata, nel corso di mirati servizi antiprostituzione in viale Marconi, via Cristoforo Colombo e largo Enea Bortolotti, e servizi anti assembramento in largo Beato Placido Riccardi zona di "movida", i poliziotti hanno effettuato due interventi per assembramento, identificato 233 persone di cui 11 stranieri e 34 con precedenti e notificato 5 daspo urbani. (Rer)