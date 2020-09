Francia: ministro Istruzione, chiuse 22 scuole per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione francese Jean-Michel Blanquer, ha annunciato che al momento nel paese sono stati chiusi 22 istituti scolastici a causa di casi positivi di coronavirus riscontrati al loro interno. "Trattandosi di classi, sono circa un centinaio, e la situazione cambia ovviamente ogni giorno", ha detto Blanquer ai microfoni dell'emittente radiofonica "Europe 1", specificando che quotidianamente in Francia scattano 250 protocolli per casi sospetti. "Rispetto alle 60 mila scuole e collegi che conta la Francia, si tratta di una cifra relativamente piccola", ha detto il ministro. "Più di tre casi di Covid-19 in genere fanno scattare la chiusura della struttura", ha detto il ministro.(Frp)