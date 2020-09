Libia: Bashagha, audizione Gna durata più di cinque ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, ha confermato in un video diffuso sui social network di aver presenziato ieri ad un'audizione investigativa chiesta dai vertici dell’esecutivo e che la riunione è durata più di cinque ore. Bashagha, reintegrato nel suo incarico, ha rivelato di essere stato audito dai membri del Consiglio presidenziale del Gna ieri a Tripoli e che l'indagine ruotava principalmente attorno alle recenti manifestazioni, alle violazioni e agli abusi a cui erano stati sottoposti i manifestanti scesi in strada nella capitale libica la scorsa settimana. "L'indagine si è conclusa ponendo l'accento sulla coesione dell'apparato statale sotto la presidenza del Consiglio presidenziale, sull'integrazione e la riabilitazione delle forze di sicurezza e militari, sull'impegno delle istituzioni statali a esercitare le funzioni loro assegnate in conformità con la legislazione libica". Dopo l'interrogatorio, il Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale ha revocato la sospensione preventiva di Bashagha e gli ha permesso di ritornare al suo lavoro. (Lit)