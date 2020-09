Egitto: liberato Calogero Valenza, il ventisettenne italiano fermato all'aeroporto del Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Egitto hanno liberato oggi Calogero Nicolas Valenza, il ventisettenne italiano, originario di Gela, fermato il 23 agosto scorso al Cairo. Lo confermano fonti della Farnesina, precisando che il rilascio è avvenuto grazie alla mediazione dell'ambasciata d'Italia al Cairo e alla collaborazione con le autorità del paese arabo. Valenza era indagato nell'ambito di un'indagine per un presunto traffico internazionale di droga. A tre giorni dal fermo, il ventisettenne siciliano aveva telefonato alla famiglia per far sapere che stava bene e che il suo rilascio era solo questione di tempo. Valenza era stato arrestato al suo arrivo all'aeroporto internazionale del Cairo dopo un volo proveniente da Barcellona, dove il giovane vive e lavora da quattro anni. Ad accusarlo, dopo un interrogatorio condotto dalla polizia egiziana, sarebbe stato uno straniero, componente di un gruppo di amici arrestati alcuni giorni prima per traffico di stupefacenti. (Res)