Russia: emesso primo prestito garantito da proprietà intellettuale

- La società Energoelement ha ricevuto da Msp-Bank il primo prestito garantito dalla proprietà intellettuale in Russia, sulla base di due brevetti. Lo ha reso noto il quotidiano "Vedomosti". Importo del prestito è di 4,3 milioni di rubli (48 mila di euro), emessi con un tasso dell'8,5 per cento l'anno. Energoelement è un'azienda con sede nel polo innovativo di Skolkovo (Mosca) che produce un nuovo tipo di batterie agli ioni di litio. La società necessitava di credito per adempiere gli obblighi nei confronti del committente nel quadro di una grande commessa. "Oltre ai brevetti, non avevamo nulla da offrire alla banca e ho ricordato la mia idea di dieci anni fa: utilizzare la proprietà intellettuale per questi scopi, perché la nostra azienda possiede sette brevetti", ha affermato Aleksander Loginov, amministratore delegato di Energoelement. (Rum)