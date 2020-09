Palermo: dissesto idrogeologico, in gara i lavori circonvallazione Valledolmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa seicentomila euro per mettere in sicurezza un'area nevralgica del centro abitato di Valledolmo, in provincia di Palermo. Li ha stanziati l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. La Struttura commissariale, diretta da Maurizio Croce, ha già pubblicato la gara per affidare i lavori che interesseranno, in particolare, le vie Di Maria, Cascino e Vittorio Emanuele che ricadono nella periferia settentrionale del paese, nei pressi della scuola media e a ridosso della circonvallazione. Da anni l'intera zona è soggetta a infiltrazioni nel terreno delle acque piovane che hanno innescato movimenti nelle fondazioni di una serie di edifici. Alcuni di essi, a causa delle profonde lesioni subite, sono stati abbandonati dai proprietari per motivi di sicurezza e adesso l'obiettivo è quello di renderli nuovamente agibili. Dovranno, dunque, essere realizzate le necessarie opere di regimentazione per convogliare i flussi e impedire il protrarsi delle dispersioni che tanti danni hanno fin qui provocato, anche nella sede stradale. L'intervento servirà, inoltre, a rendere finalmente sicura la transitabilità della stessa circonvallazione. Le offerte, così come prevede il bando, potranno essere presentate entro il prossimo cinque ottobre. (Ren)