- "Abbiamo seguito la crisi di Air Italy dal primo giorno con dedizione e serietà". Lo scrive su Twitter la ministra per le Infrastrutture e i Trasporti, Paola De Micheli. "L'accordo per la Cassa integrazione ai 1.453 dipendenti è un primo passo che tutela importanti professionalità. Nei prossimi mesi - annuncia - continueremo a lavorare per trovare risposte ai bisogni dei lavoratori". (Rin)