Cernobbio: Papa Francesco, economia può diventare espressione di “cura”, che non esclude ma include

- "In questa situazione l'economia, nel suo senso umanistico di 'legge della casa del mondo', è un campo privilegiato per il suo stretto legame con le situazioni reali e concrete di ogni uomo e di ogni donna. Essa può diventare espressione di "cura", che non esclude ma include, non mortifica ma vivifica, non sacrifica la dignità dell'uomo agli idoli della finanza, non genera violenza e disuguaglianza, non usa il denaro per dominare ma per servire. L'autentico profitto, infatti, consiste in una ricchezza a cui tutti possano accedere". Lo afferma Papa Francesco nel suo messaggio inviato al Forum Ambrosetti che oggi ha aperto i suoi lavori a Cernobbio a Villa d'Este.(Rem)