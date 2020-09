Libia: emesso ordine di arresto per viceministro Salute Gna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della procura militare del distretto di Tripoli, Ayoub Amberch, ha ordinato alle Forze di deterrenza e lotta alla criminalità organizzata (Rada), all’anti-terrorismo e al servizio di investigazione criminale di arrestare una serie di funzionari del ministero della Salute sulla base dei risultati delle indagini in corso per corruzione. Tra le persone da arrestare c'è anche Muhammad Haitham Issa al Sayd, ex presidente del Consiglio di amministrazione dell'Autorità di medicina militare e oggi viceministroo della Salute nel Governo di accordo nazionale. L'ordine di arresto, emesso il primo settembre 2020, è arrivato pochi giorni dopo che la Procura militare, in una lettera indirizzata all'Autorità per i passaporti, aveva consentito al sottosegretario di recarsi in Turchia, attraverso l'Aeroporto Internazionale di Mitiga, per una sola volta, interpretata come un modo per aiutarlo a fuggire dal paese. (Res)