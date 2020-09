Cernobbio: Papa Francesco, uscire dal paradigma tecnocratico inteso come unico approccio ai problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella tragedia, che ancora attanaglia l'umanità intera, non sono bastate neppure la scienza e la tecnica. L'elemento decisivo è stato il surplus di generosità e di coraggio, messo in atto da tante persone. Questo spinge a uscire dal paradigma tecnocratico, inteso come unico o prevalente approccio ai problemi. Paradigma improntato alla logica del dominio sulle cose, nel falso presupposto che "esiste una quantità illimitata di energia e di mezzi utilizzabili, che la loro immediata rigenerazione è possibile e che gli effetti negativi delle manipolazioni della natura possono essere facilmente assorbiti". Lo afferma Papa Francesco nel suo messaggio inviato al Forum Ambrosetti che oggi ha aperto i suoi lavori a Cernobbio a Villa d'Este. (Rem)