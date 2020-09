Torino: dal Comune grande soddisfazione per Istituto intelligenza artificiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'I3A conterà, a regime, su un organico di circa mille persone e su un budget annuo di 80 milioni di euro: Torino ne sarà l'hub centrale con 600 persone occupate e opererà in stretta collaborazione con centri di ricerca nazionali e università. I settori coinvolti saranno manifattura e robotica, IoT, sanità, mobilità, agrifoood ed energia, Pubblica amministrazione, cultura e digital humanities, aerospazio. La scelta di Torino a sede dell'I3A, secondo Palazzo civico "è il risultato frutto collaborazione tra tutti gli attori del territorio pubblici e privati, istituzioni, associazioni di categoria, imprese ed enti, compresa l'Arcidiocesi di Torino, coinvolgimento non secondario in quanto anche gli aspetti etici delle applicazioni dell'intelligenza artificiale dovranno rappresentare elementi caratterizzanti per le attività del nascente istituto. Nella realizzazione dell'A3I - conclude la nota - saranno coinvolti tutti i principali stakeholder del territorio". (Com)