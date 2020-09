Usa: portavoce Trump, mai cercato l'immunità di gregge per il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha nuovamente negato che l'amministrazione abbia mai preso in considerazione una politica di "immunità di gregge" per i contagi di Covid-19. Lo riporta il sito "The Hill". Una invenzione dei giornalisti, "mai presa in considerazione qui alla Casa Bianca", ha detto la portavoce del presidente Donald Trump, Kayleigh McEnany, ai giornalisti durante un briefing. McEnany stava commentando la nomina del nuovo consigliere della Casa Bianca, Scott Atlas, radiologo e senior fellow della Hoover Institution di Stanford, che ha attirato l'attenzione del presidente grazie alle sue ospitate in programmi di "Fox News" e alle sue teorie vicine all'immunità di gregge.(Nys)