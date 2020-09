Hong Kong: esperti Onu scrivono alla Cina per rivedere legge sulla sicurezza, viola alcuni diritti fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esperti dei diritti umani delle Nazioni Unite (Onu) hanno dichiarato che la nuova legge sulla sicurezza di Hong Kong approvata da Pechino "viola alcuni diritti fondamentali" e hanno esortato la Cina a nominare un "revisore completamente indipendente" per esaminare la conformità della legislazione con i suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani. In una lettera congiunta resa pubblica oggi, 48 ore dopo essere stata inviata al governo cinese, gli esperti Onu anche affermato che le disposizioni della nuova legge sembrano minare l'indipendenza dei giudici e degli avvocati di Hong Kong e il diritto alla libertà di espressione. La lettera di 14 pagine, pubblicata sul sito web dell'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, è stata inviata da Fionnuala Ni Aolain, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti umani nella lotta al terrorismo, e da altri sei esperti delle Nazioni Unite. La lettera riflette un'analisi giuridica dettagliata della legge sulla sicurezza nazionale imposta a Hong Kong dal primo luglio, che aveva già attirato le critiche delle Nazioni Unite prima della sua adozione. La legge mira a punire la sovversione, il terrorismo o la collusione con forze straniere fino con pene fino all'ergastolo. Le autorità di Pechino e Hong Kong hanno affermato che la legge è necessaria per garantire la stabilità e la prosperità della città. (segue) (Cip)