Cina-India: cinese Tencent si impegnerà con autorità indiane per garantire disponibilità delle sue app (3)

- Il provvedimento fa seguito a quello, analogo, dello scorso 29 giugno, quando furono bloccate 59 app, per la maggior parte di proprietà cinese, tra le quali alcune molto popolari, come TikTok, Uc Browser, WeChat, Weibo, Baidu Map e Xender. L’iniziativa si colloca nel contesto di rinnovata tensione al confine con la Cina, concentrata ormai da mesi nel settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), la zona contesa. Il ministero sostiene di aver ricevuto numerosi reclami da varie fonti sull’uso improprio di alcune app disponibili su piattaforme Android e iOS “per il furto e la trasmissione clandestina dei dati degli utenti in modo non autorizzato a server che hanno sedi al di fuori dell’India”. “La raccolta di questi dati, la sua estrazione e profilazione ad opera di elementi ostili alla sicurezza nazionale e alla difesa dell’India, che alla fine incide sulla sovranità e integrità dell’India, è una questione di profonda e immediata preoccupazione che richiede misure di emergenza”, prosegue il comunicato. (segue) (Cip)