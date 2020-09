Spagna-Cina: incontro premier Sanchez e consigliere di Stato Yang, rafforzare scambi bilaterali e multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Spagna, Pedro Sanchez, ha incontrato ieri 3 settembre a Madrid il consigliere di Stato cinese Yang Jiechi e i due hanno concordato di sostenere il multilateralismo e rafforzare gli scambi bilaterali tra Cina e Spagna. Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn". Yang, direttore dell'Ufficio della Commissione affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc), ha sottolineato come i due paesi abbiano lavorato insieme di fronte alla pandemia di Covid-19, fatto che dimostra pienamente che Cina e Spagna sono partner e amici sinceri. "Cina e Spagna dovrebbero mantenere scambi di alto livello, consolidare la reciproca fiducia politica e continuare a sostenere gli interessi fondamentali reciproci. La Cina è pronta a lavorare con la Spagna per attuare l'importante consenso raggiunto dai leader dei due paesi e sviluppare le relazioni bilaterali in un modello di rispetto, scambi e apprendimento reciproci e cooperazione vantaggiosa per entrambi i paesi", ha affermato Yang. (segue) (Spm)