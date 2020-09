Spagna-Cina: incontro premier Sanchez e consigliere di Stato Yang, rafforzare scambi bilaterali e multilateralismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanchez ha affermato che la Spagna è disposta a migliorare gli scambi e la cooperazione con la Cina per esplorare ulteriormente il mercato cinese e accoglie con favore gli investimenti delle imprese cinesi. "Spagna, Unione europea e Cina sostengono fermamente il multilateralismo e hanno bisogno di rafforzare la comunicazione e il coordinamento. C'è un grande potenziale per la cooperazione UE-Cina e la Spagna parteciperà attivamente e la promuoverà", ha aggiunto. La Spagna è la seconda tappa della visita di Yang, iniziata martedì primo settembre. Prima di visitare la Spagna, Yang ha incontrato in Myanmar il presidente del Myanmar U Win Myint e il consigliere di Stato Aung San Suu Kyi. (Spm)