Hong Kong: coronavirus, governo estende test di massa fino al'11 settembre

- Il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha deciso di estendere il suo programma di screening di massa per la Covid-19 fino all'11 settembre. "A partire dalle 11 di questa mattina, circa 917 mila persone si sono iscritte online all'Universal Community Testing Programme da quando è stato lanciato martedì e sono stati raccolti 521 mila campioni", ha dichiarato Patrick Nip, segretario per il Servizio civile del governo. In considerazione del funzionamento del programma e delle esigenze del pubblico negli ultimi tre giorni, il governo ha deciso di estendere il programma di quattro giorni, ha spiegato. "Dei 141 centri di test di comunità in tutta Hong Kong, 19 di loro smetteranno di funzionare dal 7 settembre a causa del basso utilizzo e i restanti 122 rimarranno aperti durante il programma", ha aggiunto Nip. Sei persone che hanno preso parte al programma di screening di massa per la Covid-19 a Hong Kong sono risultate positive al test. I primi risultati positivi dall'inizio del programma sono stati resi noti da Chuang Shuk-kwan, medico del Centro per la protezione della salute. (segue) (Cip)