Hong Kong: coronavirus, governo estende test di massa fino al'11 settembre (2)

- Chuang ha spiegato che quattro di coloro che sono risultati positivi erano pazienti precedentemente confermati e che erano asintomatici. "Tre di loro volevano conoscere il loro stato attuale, quindi hanno partecipato al test. I pazienti non hanno bisogno di ulteriori trattamenti perché hanno anticorpi Covid-19", ha detto Chuang. "Quando sono stati dimessi avevano anticorpi, potrebbero non essere infettivi ma potrebbero trasportare il virus per un po' di tempo dopo la dimissione", ha detto. Le altre due persone risultate positive al test - un uomo di 63 anni che vive a Kwai Tsing e una donna di 22 anni che vive a Tuen Mun - saranno elencate come nuovi casi confermati. Secondo il governo, alle 20 di ieri 3 settembre il test è stato completato su 138 mila campioni. Secondo il direttore del Dipartimento della Salute, Constance Chan, è ancora troppo presto per dire se il tasso di infezione riscontrato finora è alto o meno. "Fino a quando non avremo terminato l'intero programma sarà molto difficile interpretare il tasso positivo dello screening. Tuttavia, penso che sia utile perché il programma ha raccolto casi positivi e tali misure aiuteranno a ridurre il rischio di trasmissione comunitaria a Hong Kong", ha detto. (segue) (Cip)