Governo: il comunicato finale del Consiglio dei ministri di stasera (12)

- Il Consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare la legge la legge della Regione Abruzzo n. 17 del 09/07/2020, recante "Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo)"; la legge della Regione Abruzzo n. 18 del 09/07/2020, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)"; la legge della Regione Campania n. 23 del 15/07/2020, recante "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale n. 298 del 15 giugno 2020. Importo complessivo Euro 3.897.005,01"; la legge della Regione Campania n. 24 del 15/07/2020, recante "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale n. 299 del 15 giugno 2020. Importo complessivo Euro 6.010,68."; la legge della Regione Campania n. 25 del 15/07/2020, recante "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Delibera di Giunta regionale n. 300 del 15 giugno 2020. Importo complessivo Euro 117.962,08"; la legge della Regione Campania n. 26 del 15/07/2020, recante "Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione"; la legge della Regione Campania n. 27 del 15/07/2020, recante "Misure di semplificazione in materia di spettacolo. Modifiche alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo)"; la legge della Regione Campania n. 28 del 15/07/2020, recante "Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)"; la legge della Regione Campania n. 29 del 15/07/2020, recante "Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2019, n. 21 (Riconoscimento e potenziamento del soccorso in ambiente impervio)"; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 14 del 10/07/2020, recante "Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009, 22/2009"; la legge della Regione Liguria n. 12 del 06/07/2020, recante "Norme per l'attuazione dello Statuto in materia di iniziativa popolare e referendum e procedure per l'istituzione di nuovi comuni e per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali"; la legge della Regione Liguria n. 13 del 06/07/2020, recante "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche"; la legge della Regione Liguria n. 14 del 06/07/2020, recante "Istituzione della giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico"; la legge della Regione Liguria n. 15 del 10/07/2020, recante "Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione"; la legge della Regione Liguria n. 16 del 13/07/2020, recante "Sospensione temporanea della presentazione di domande per grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (Priimt) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)"; la legge della Regione Toscana n. 57 del 10/07/2020, recante "Modifiche alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 53 (Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi)"; la legge della Regione Toscana n. 58 del 10/07/2020, recante "Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura del "Ponte degli Alberghi" e del "Ponte dei Mandrini" nel territorio della Provincia di Pistoia"; la legge della Regione Toscana n. 59 del 10/07/2020, recante "Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra che collega l'abitato di Santo Stefano di Magra (SP) con l'abitato del Comune di Aulla (MS)"; la legge della Regione Basilicata n. 22 del 15/07/2020, recante "Disposizioni in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali. Sospensione dell'applicazione dell'articolo 6 della Legge regionale 20 marzo 2020, n. 10"; la legge della Regione Basilicata n. 23 del 15/07/2020, recante "Disciplina temporanea causa emergenza Covid modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione"; la legge della Regione Basilicata n. 24 del 15/07/2020, recante "Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 50 (Diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva)"; la legge della Regione Marche n. 29 del 09/07/2020, recante "Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 "Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua"; la legge della Regione Lombardia n. 16 del 16/07/2020, recante "Ratifica delle variazioni di Bilancio adottate dalla Giunta regionale in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"; la legge della Regione Toscana n. 60 del 15/07/2020, recante "Attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 26/2009"; la legge della Regione Calabria n. 15 del 20/07/2020, recante "Disposizioni transitorie sulla l.r. 3/2009 recante "disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria"; la legge della Regione Umbria n. 6 del 16/07/2020, recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale. Infine, il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia all'impugnativa della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 6 del 01/08/2019, recante: "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021", in quanto la norma impugnata è stata sostituita da una successiva legge della Provincia autonoma.