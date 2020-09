Usa: il sindaco di Rochester sospende gli agenti coinvolti nella morte di Daniel Prude

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Rochester, nello Stato di New York, ha sospeso i sette agenti coinvolti nella morte di Daniel Prude, un afroamericano di 41 anni morto per asfissia a marzo a seguito di un controllo della polizia. È la prima azione disciplinare negli oltre cinque mesi dalla morte di Prude. "Sospendo oggi gli agenti in questione contro il parere del consiglio, ed esorto il procuratore generale a completare la sua indagine", ha dichiarato il sindaco di Rochester, Lovely Warren (democratica) in una conferenza stampa. "Capisco che il sindacato può fare causa alla città per questo, si sentiranno liberi di farlo - sono già stata denunciata in precedenza". Prude è morto per asfissia a marzo dopo che la polizia di Rochester gli ha messo un cappuccio sulla testa e gli ha schiacciato la faccia sul marciapiede per due minuti, secondo il video e le registrazioni della sua famiglia rilasciate mercoledì.(Nys)