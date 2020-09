Cina-India: cinese Tencent si impegnerà con autorità indiane per garantire disponibilità delle sue app

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico cinese specializzato in giochi e social media Tencent Holdings si impegnerà con le autorità indiane per garantire la continua disponibilità delle sue app in India. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, la società ha annunciato di prendere sul serio la protezione della privacy e dei dati degli utenti, in risposta al blocco da parte dell'India di 118 app mobili, per lo più cinesi. La società ha affermato che L'India ha bloccato il popolare videogioco Pubg di Tencent, citando preoccupazioni sulla sicurezza dei dati. (segue) (Cip)