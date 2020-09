Amministrative: Raggi, a Roma non è possibile convergenza con attuale Pd e Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle elezioni amministrative del 2021 a Roma "ai romani i giochi di palazzo non interessano e neanche a me interessano, nè le allenze. La piattaforma Rousseau ha stabilito che si possono fare allenze caso per caso e territorio per territorio. A Roma per il modo in cui stiamo rilanciando la città non credo si possa trovare una covergenza con l'attuale Pd e con Zingaretti". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo alla trasmissione "In onda" su La7.(Rer)