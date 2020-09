Usa: la ripresa economica preoccupa, prezzi del petrolio in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Wall Street i prezzi del greggio oggi sono scesi toccando a un certo punto i minimi dall'inizio di agosto, a causa dei dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti che stanno alimentando i timori di una lenta ripresa dell'economia e della domanda di carburante. Il Brent LCOc1 è sceso fino a toccare i 30 centesimi, ovvero dello 0,7 per cento, a 44,13 dollari al barile. I futures del greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) del CLc1 sono scesi di 9 centesimi, o dello 0,2 per cento, a 41,42 dollari al barile. Entrambi i benchmark sono scesi di oltre il 2 per cento rispetto alla sessione precedente. I prezzi delle azioni statunitensi sono affondati in quanto gli investitori hanno venduto titoli tecnologici ad alta volatilità, preoccupati per la ripresa economica dopo che i dati del dipartimento del Lavoro hanno mostrato che il numero di persone che hanno presentato nuove richieste di risarcimento per disoccupazione ha raggiunto un valore stagionale di 881 mila per l'ultima settimana. "Il mercato non è riuscito a reagire positivamente al prelievo di scorte e ha gettato la spugna per il weekend del Labor Day", ha detto Phil Flynn, analista del Price Futures Group di Chicago. Gli analisti avvertono che la prossima manutenzione delle raffinerie e la fine della stagione estiva potrebbero limitare anche la domanda di greggio. (Nys)